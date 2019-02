Torino, scontri forze dell'ordine-anarchici: trafferugli in centro

di ect

Torino, 9 feb. (LaPresse) - Proseguono i trafferugli in centro a Torino, dove gli anarchici hanno organizzato un corteo contro lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria. In corso XI febbraio si assiste a scene di guerriglia urbana: cassonetti bruciati e lancio di petardi. Le forze dell'ordine hanno utilizzato l'idrante contro i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata