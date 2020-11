Torino: scioperano i rider, tensione con la polizia

(LaPresse) Momenti di tensione a Torino tra alcuni rider in sciopero "contro l'applicazione del contratto firmato dal sindacato Ugl che riduce la paga da 2 euro di a consegna ad 1,20", come spiegato dai militanti di Lott riders Torino. Davanti a uno dei fast food della città, interviena anche la polizia in tenuta antisommossa. "Le forze dell'ordine invece di pretendere da queste aziende il rispetto della legge cercano di impedire lo sciopero dei riders!", spiegano i militanti.