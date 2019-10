Torino: saccheggiavano ville con bastoni e coltelli, fermata violenta banda criminale

Armati di bastoni e coltelli, saccheggiavano ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano. I carabinieri hanno individuato e fermato una violenta banda criminale che agiva in Piemonte. Una decina le persone arrestate - italiani e albanesi - per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere. 17 gli episodi nel mirino degli inquirenti a Torino, nelle province di Biella, Novara e Perugia.