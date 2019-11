Torino, ragazza 18enne cerca di scavalcare cancello e muore impiccata

Tragedia questa mattina a Loranzè, in provincia di Torino. Una ragazza di 18 anni è morta tentando di scavalcare il cancello di casa. La studentessa, rientrando a casa dopo una serata in discoteca, forse per non svegliare i familiari, ha superato la recinzione metallica dell'abitazione ed è rimasta impigliata al collo con il maglioncino. La sorella della vittima se ne è accorta al risveglio, trovandola impiccata al cancello. I carabinieri stanno facendo tutti i rilievi del caso e hanno richiesto l'intervento del medico legale, che è arrivato sul posto, per non escludere nulla. Gli inquirenti stanno anche ascoltando i familiari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata