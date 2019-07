Torino, preso latitante che anticipò omicidio prostituta in romanzo

di ect

Milano, 25 lug. (LaPresse) - E' stato catturato dai carabinieri di Torino il 41enne Daniele Ughetto Piampaschet, condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 25 anni per l'omicidio della prostituta nigeriana Anthonia Egbuna. Il corpo della ragazza fu trovato nel Po a San Mauro Torinese nel febbraio 2012. L'uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo, si era dato alla macchia sabato 13 luglio, quando i militari, dopo la condanna, si erano presentati a casa sua per portarlo in carcere. La latitanza è durata poco. Aveva trovato rifugio in un appartamento di Giaveno. Il padre ha tentato di bloccare i carabinieri ed è stato arrestato per resistenza.

