Torino, poliziotti feriti mentre cercano di identificare un sospetto

di scp

Torino, 26 lug. (LaPresse) - Ieri nel tardo pomeriggio a Torino, in corso Giulio Cesare, nel quartiere multietnico di Barriera di Milano, una pattuglia della polizia è stata accerchiata da un gruppo di stranieri che hanno cercato di impedire l'identificazione di un 28enne nigeriano. Una seconda pattuglia è dovuta intervenire, alcuni agenti sono rimasti contusi e hanno dovuto far ricorso alla medicazione al pronto soccorso. Il 28enne è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

