Torino, pm chiede oltre 200 anni di carcere per anarchici Fai-Fri

di ect

Torino, 5 mar. (LaPresse) - Il pubblico ministero Roberto Sparagna ha chiesto ventidue condanne per oltre 200 anni di carcere, oggi in corte di Assise a Torino, per gli anarchici delle Fai-Fri processati per terrorismo. A un imputato è stata proposta l'assoluzione. Domani inizierà la discussione degli avvocati difensori. La corte si ritirerà tra metà e fine aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata