Torino, omicidio nella notte al culmine di una lite: ucciso con punteruolo

di mad

Torino, 20 lug. (LaPresse) - In nottata, in Vistrorio (Torino), un uomo di 60 anni, pregiudicato, a seguito di una lite, ha ucciso un 57enne, incensurato, colpendolo con un punteruolo in metallo. L'omicidio è avvenuto in casa della vittima. L'autore è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea.

