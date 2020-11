Torino, non versarono tributi e Bonus Renzi: denunciati ex vertici Manital

di scp

Torino, 12 nov. (LaPresse) - Al termine di complesse indagini per reati tributari, nel corso dell'operazione Piazza pulita, la guardia di finanza di Torino ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di denaro e beni per oltre 29 milioni di euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea nei confronti degli ex rappresentanti legali della MAnitalidea Spa, società eporediese leader nella fornitura di servizi di facility management e consulenza gestionale. Tra le ipotesi contestate anche il mancato pagamento ai lavoratori del 'bonus Renzi' di 80 euro.

Le attività, coordinate dal procuratore della Repubblica di Ivrea, Giuseppe Ferrando, dirette dal sostituto procuratore Alessandro Gallo e condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, conseguono alla denuncia degli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e indebita compensazione dal 2016 al 2019, per un ammontare complessivo superiore a 29 milioni di euro. Numerose le fattispecie ipotizzate a carico degli indagati, ritenute connotate da serialità e persistenza, che hanno portato all'emissione del provvedimento giudiziario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata