Torino, morta anziana trovata ferita in casa: nipote fermato per omicidio e rapina

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - Giuseppina Addante, l'anziana trovata il 30 aprile priva di conoscenza con una ferita alla testa nella sua casa di corso Giulio Cesare 97 a Torino, è morta. La Squadra mobile ha fermato il nipote Tomas Scancarello con l'accusa di omicidio aggravato e rapina. La donna era stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco dopo che un'assistente domiciliare, non riuscendo a entrare in casa, aveva avvertito i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata