Torino, malore per disegnatore Capitan Harlock: probabile ictus

di mad

Torino, 15 nov. (LaPresse) - Leiji Matsumoto, 82 anni, il disegnatore di 'Capitan Harlock', è stato colpito da un malore a Torino. L'artista giapponese è ospite al Nh hotel di piazza Carlina, e probabilmente, secondo quanto reso noto dal 118, è stato colpito da ictus. Matsumoto si trova a Torino per una mostra di fumetti dedicata al personaggio da lui ideato. Lo stanno portando alle Molinette in codice rosso, in gravi condizioni.

