Torino, furto farmaci tumorali per 1,3 mln: due arresti

In manette un italiano di 30 anni e un egiziano di 43

Furto di medicinali tumorali dall’ospedale per oltre 1,3 milioni di euro di Orbassano. I carabinieri di Moncalieri e il Nas di Torino hanno arrestato due persone. Si tratta di un italiano di 30 anni, abitante a Napoli, ritenuto l’autore materiale del furto, e di un egiziano di 43 anni, abitante a Crema, accusato di ricettazione, perché nella sua casa è stata trovata buona parte dei farmaci rubati, non correttamente conservati e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei pazienti. Secondo le prime ricostruzioni i farmaci sarebbero stati destinati al mercato nero.