Torino, esplosione in una palazzina: morta una donna anziana

La detonazione è avvenuta in uno stabile su due livelli di via Principe d'Anhalt

Esplosione in un appartamento di una palazzina a Torino: al suo interno gli operatori del 118 hanno trovato il corpo di una donna anziana, di cui ancora non è nota l'identità. La detonazione è avvenuta in uno stabile su due livelli di via Villar, angolo via Principe d'Anhalt.

Spento l'incendio, squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza della struttura, dopo il crollo parziale del tetto.

