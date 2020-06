Torino, droga a domicilio nascosta nelle lattine: sgominata banda a Venaria

(LaPresse) Blitz antidroga nel torinese dove cinque persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Torino per aver messo in piedi una rete di consegne a domicilio di stupefacenti. Come dei veri fattorini consegnavano dosi di 'cocaina' e 'hashish' nascondendole dentro i pacchi di prodotti alimentari o addirittura nelle lattine. Quest’ultime, nello specifico, venivano modificate in modo che la parte superiore fosse svitabile e all’interno venisse inserito un secondo contenitore 'a matrioska' contente la droga. L’attività investigativa ha già consentito di arrestare 7 pusher in flagranza e di denunciarne altri 3, nonché di recuperare quasi 7 kg di stupefacente, tra cocaina e hashish, sequestrando oltre 13.000 euro in contanti, provento illecito.