Torino, disordini università con antagonisti: diverse misure cautelari

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - La polizia di Stato di Torino sta eseguendo diverse misure cautelari in relazione ai fatti dello scorso febbraio, quando, in occasione di un volantinaggio effettuato da esponenti del Fuan (Fronte universitario d'azione nazionale, ndr) presso la palazzina Einaudi, alcuni anatagonisti e studenti dei collettivi universitari fecero irruzione all'interno del Campus, creando disordini. Lo si legge in una nota della questura di Torino.

