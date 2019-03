Torino blindata per il corteo degli anarchici: quattro arresti

Massima allerta per la manifestazione che corona le proteste per lo sgombero dell''Asilo Occupato'

Torino blindata in vista del corteo degli anarchici, che partirà nel pomeriggio da piazza Carlo Felice. Tram che non usciranno dai depositi per evitare che siano bloccate le linee, chiusi i dehors nelle maggiori piazze, mercati aperti in forma ridotta, come quello di Porta Palazzo e di piazza Benefica.

La manifestazione corona le proteste per lo sgombero dell''Asilo Occupato' del 7 febbraio. Da quel giorno non sono mancate le tensioni, come i tafferugli alla Critical mass dei ciclisti. Dietro la protesta, non solo le lotte contro lo sgombero, ma anche temi come il sostegno ai migranti e contro la stretta della politiche nazionali sulla immigrazione.

Nell'ambito dei servizi preventivi e di controllo predisposti dal questore di Torino, Francesco Messina, sono già state arrestate quattro persone, un 24enne, un 28enne, e due 29enni. Venerdì il personale della Digos ha controllato, vicino al casello di Rondissone (Torino), un'auto a bordo della quale viaggiavano i quattro, provenienti dal Veneto. A bordo sono stati trovati: 5 fumogeni, 7 bombe carta, 3 maschere antigas munite di filtro, un coltello, guanti, passamontagna, collirio e riopan (utilizzati per alleviare gli effetti dei lacrimogeni). I quattro sono stati arrestati per detenzione e porto di armi o materiale esplodente.

Venerdì mattina, inoltre, il personale della Polfer vicino a Novi ligure (Alessandria), su un treno diretto a Torino, ha controllato un cittadino italiano di 39 anni. Nei bagagli dell'uomo, risultato un appartenente di un centro sociale del cremonese, i poliziotti hanno trovato: una pinza multiuso con lama di 5 centimetri, un tirapugni in ferro, due caschi di colore nero, una maschera antigas con filtro, due ginocchiere, un passamontagna e altri indumenti tutti di colore nero. Il 39enne è stato denunciato per violazione delle norme sulle armi. Nei confronti degli arrestati e della persona indagata, dal questore di Torino è stato adottato il provvedimento del foglio di via dal capoluogo piemontese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata