Torino, cavallo colpisce al volto una 16enne: è grave

Una 16enne è stata portata in gravi condizioni al Cto di Torino dopo aver ricevuto un violento calcio al volto da un cavallo. L'incidente, secondo quanto si apprende, è avvenuto nella sede della Società ippica torinese di Strada Stupinigi 109 a Orbassano. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 e la minore è stata intubata ed elitrasportata in ospedale in codice rosso.

