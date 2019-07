Torino, blitz in ambienti estrema destra: in corso perquisizioni

di vln

Torino, 9 lug. (LaPresse) - La Polizia di Stato di Torino sta eseguendo dieci perquisizioni nei confronti di altrettanti militanti d'estrema destra, appartenenti a Forza Nuova, ai Rebel Firm di Ivrea (TO) ed alla compagine torinese d'area skinhead 'Legio Subalpina'.

L'attività eseguita dai poliziotti della Digos, insieme a personale della direzione centrale della Polizia di prevenzione, che verrà estesa anche alla sede di quest'ultimo sodalizio, costituisce l'esito di ulteriori approfondimenti investigativi condotti dalla Digos di Torino nei confronti di alcuni attivisti di Forza Nuova indagati per apologia di fascismo e sfociata lo scorso 20 giugno in analoghe perquisizioni che hanno interessato anche la sede forzanovista torinese e quella dei Rebel Firm. Durante l'operazione era stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale come mazze da baseball e 25 scudi in plexiglass recanti emblemi di estrema destra.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 in questura.

