Torino, partorisce dopo essere stata investita. I medici: "La sua neonata ha aperto gli occhi"

"Ha aperto gli occhi e ha iniziato a succhiare" la neonata nata ieri all'ospedale Cto di Torino con un cesareo d'urgenza dopo che la madre 19enne è stata investita da un pirata della strada ad Orbassano. A dichiarato a LaPresse è il primario di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino, Daniele Farina. "Questi sono gli unici due segni di miglioramento nel quadro di una situazione molto critica - ha affermato Farina -. Le condizioni della piccola sono gravissime e per escludere il pericolo di vita bisogna aspettare almeno tre o quattro giorni, mentre per il suo futuro neurologico ci vorrà più tempo. Noi stiamo facendo di tutto per salvarla".

La bimba, che si chiama Sofia, 3,3 chili, "è sottoposta alla terapia di ipotermia: dobbiamo vedere come risponderà al trattamento e poi faremo una nuova valutazione - ha precisato il primario -. Tutti gli organi, per il forte impatto, sono in condizione di sofferenza multipla, il cervello, ma anche il rene, il fegato e il polmone". Secondo quanto si apprende la madre avrebbe dovuto partorire il 4 giugno.

La donna, ricoverata in rianimazione, è stabile. Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio è stata investita in provincia di Torino e, per il grande trauma, ha dovuto partorire d'urgenza.



