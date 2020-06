Torino, bancarotta distrattiva: perquisizioni e sequestri in vicenda ex Embraco

Sono in corso da questa mattina da parte della guardia di finanza di Torino, coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo piemontese, perquisizioni e sequestri in Piemonte e Lombardia, nei confronti della Ventures S.r.l., società che ha acquisito il ramo d'azienda della ex Embraco con la cessione del sito industriale di Riva Presso Chieri (Torino). A fronte della sostanziale inattività produttiva di tale sito, spiegano gli investigatori, le complesse indagini finora condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Torino hanno invece consentito di ricostruire cospicui e articolati flussi di denaro, diretti anche all'estero, che hanno portato al prosciugamento delle casse societarie e al pignoramento di risorse aziendali. Il procuratore aggiunto Marco Gianoglio ha depositato lo scorso 17 giugno istanza di fallimento della Ventures srl e ha ipotizzato il reato di bancarotta distrattiva.

Le perquisizioni sono in corso nello stabilimento di Riva presso Chieri, nonché in provincia di Como e Monza, nei confronti di 4 titolari di cariche societarie e di 1 consulente. Contestualmente, per impedire che il patrimonio societario possa essere spogliato di ulteriori beni, le fiamme gialle torinesi stanno procedendo al sequestro di conti correnti, titoli e di auto di lusso frattanto acquistate dall'azienda. La documentazione sequestrata, alla luce di quanto già in possesso degli investigatori, sarà oggetto di mirati approfondimenti investigativi.

