Torino, auto finisce fuori strada: morto giovane

di ect

Milano, 1 feb. (LaPresse) - Grave incidente stradale nella notte a Bricherasio, in provincia di Torino. Per motivi ancora da accertare, un'automobile è finita fuori strada in via degli Archibugieri di San Giorgio verso le 2.30 della notte. Un ragazzo è morto. Gli altri passeggeri, tutti tra i 20 e i 30 anni, sono ricoverati in codice rosso e giallo. Un giovane, in particolare, è stato elitrasportato dal 118 al Cto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata