Torino, arrestato presunto piromane Cavallerizza: è un clochard

di ect

Milano, 8 nov. (LaPresse) - E' stato arrestato a Genova il presunto piromane dell'incendio che ha distrutto le ex scuderie della Cavallerizza Reale a Torino. Si tratta di un clochard. E' finito in manette a Genova dove si era recato, probabilmente per sfuggire alla polizia.

