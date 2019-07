Torino, allerta per frana Quincinetto: chiusa autostrada A5

di lrs

Torino, 28 lug. (LaPresse) - Sulla scorta delle decisioni prese durante l'incontro tecnico avvenuto la scorsa settimana in Prefettura - che coinvolge la Città metropolitana di Torino, la Prefettura, la Regione Piemonte, i Comuni coinvolti e prevede la collaborazione di Protezione civile, polizie locali, volontari di protezione civile - per decidere le misure da prendere per la viabilità in relazione alla frana che incombe su località Chiappetti a Quincinetto, questo pomeriggio è stata chiusa l'autostrada A5 Torino-Aosta in entrambi i sensi di marcia nel tratto Ivrea-Pont Saint Martin. Lo si legge in una nota della Città metropolitana di Torino. Per regolare la viabilità e diminuire il disagio sono presenti sul luogo - si segnala ancora - polizia e volontari di protezione civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata