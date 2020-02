Torino, al Regina Margherita sorelle Parodi e Vanni Oddera con i bimbi

Il motocross e la cucina hanno in comune l'ospedale Regina Margherita di Torino. Protagonisti i bambini del reparto di Oncologia pediatrica che per un pomeriggio hanno preparato biscotti con Benedetta e Cristina Parodi e sono saliti in moto con il campione Vanni Oddera.