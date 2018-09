Torino, 77enne muore travolto da auto pirata

di scp

Torino, 18 set. (LaPresse) - Alle ore 21.45 circa a Torino un uomo di 77 anni è stato investito da un'auto che si è poi data alla fuga in corso Potenza, mentre attraversava il corso per raggiungere un autobus fermo dall'altra parte della carreggiata. Vani i soccorsi sul posto; l'uomo è stato sbalzato di oltre 15 metri. La Squadra infortunistica del Reparto radiomobile della polizia municipale sta raccogliendo indizi per risalire al conducente del veicolo pirata.

