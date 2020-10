Torino, 17enne aggredisce sessualmente una donna nel garage di casa poi tenta di strangolarla

di Camilla Cupelli

Ieri pomeriggio un 17enne ha aggredito e tentato di violentare una donna in un parcheggio condominiale a Orbassano, Torino. I carabinieri sono intervenuti arrestando in flagranza per tentato omicidio e tentata violenza sessuale il giovane. Secondo i racconti della donna, il giovane prima la ha assaltata con finalità di natura sessuale e, alla reazione di lei, ha poi tentato di strangolarla con la corda di un portachiavi. La vittima ha riportato solo qualche escoriazione al collo. I militari dell'Arma hanno condotto il minore al centro prima accoglienza del capoluogo piemontese.

