Tiziano Renzi: Rappresentati come i criminali più pericolosi d'Italia

di fbg/scp

Firenze, 1 mar. (LaPresse) - "Non entro nel merito del procedimento. Né della enormità della misura degli arresti domiciliari. Non vi dico come stiamo a saperci trattati come delinquenti, esposti tutti i giorni sui Tg e sui media, insultato sui social. Siamo rappresentati come criminali, i criminali più pericolosi d'Italia. Mi sembra un incubo allucinante. Non importa tuttavia come stiamo noi. Per me l'unica cosa che importa è la verità". Lo scrive su Facebook Tiziano Renzi, che con la moglie Laura Bovoli è agli arresti domiciliari dal 18 febbraio per l'accusa di bancarotta e false fatturazioni nell'ambito di un'inchiesta della procura fiorentina sul fallimento di alcune cooperative. Oggi i genitori dell'ex premier Matteo Renzi hanno saputo che la richiesta di revoca dei domiciliari è stata respinta dal gip.

