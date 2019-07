Terrorismo, arrestato in Norvegia il mullah Krekar-2-

di vln

Oslo (Norvegia), 16 lug. (LaPresse/AFP) - "Il PST, con l'aiuto della polizia di Oslo, ha arrestato il Mullah Krekar lunedì sera in rispetto di un mandato di cattura internazionale e un mandato d'arresto italiano", ha detto l'agenziasu Twitter. Si prevede che compaia mercoledì in tribunale per la custodia cautelare.

Rifugiato in Norvegia dal 1991, il mullah, 63 anni, il cui vero nome è Najumuddin Ahmad Faraj, ha tenuto a precisare di non avere "alcun legame con lo Stato islamico". "Il suo unico obiettivo - ha spiegato il legale - è tornare nel Kurdistan iracheno per impegnarsi in politica (...) come uomo libero".

