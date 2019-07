Terrorismo, arrestato in Norvegia il mullah Krekar

di vln

Oslo (Norvegia), 16 lug. (LaPresse/AFP) - I servizi segreti norvegesi PST hanno arrestato il Mullah Krekar dopo la sua condanna in Italia per associazione terroristica. Ieri infatti il tribunale di Bolzano aveva condananto in contumacia il mullah a 12 annni di carcere, perché considerato il capo spirituale di una cellula jihadista Rawti Shax, presumibilmente legata allo Stato islamico che, si crede, stesse pianificando attacchi in Occidente. La cellula era stata smantellata nel 2015: insieme a Krekar sono state condannate altri 5 persone.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata