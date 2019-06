Terrorismo, arrestato foreign fighter 25enne nato a Brescia

di mrc/ect

Brescia, 28 giu. (LaPresse) Un foreign fighter 25enne italo marocchino è stato arrestato dalla polizia di Brescia, coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione. Nei suoi confronti pende una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Il 25enne nato in provincia di Brescia, nel 2013, ricostruisce la polizia, si era unito in Siria prima alle milizie qaediste e poi a quelle dello Stato Islamico partendo dalla Germania, dove si era trasferito tempo prima e dove aveva cominciato a frequentare ambienti islamisti che avevano contribuito a radicalizzarlo.

