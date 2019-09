Terrorismo, 10 arresti in Abruzzo: fra loro un imam

Finanziavano gruppi integralisti isalmici in Siria con soldi accumulati evadendo le tasse. Dieci arresti per terrorismo in Abruzzo, fra loro anche l'imam della moschea di Martinsicuro, nel Teramano. Smantellata un'organizzazione composta da otto cittadini tunisini e due italiani, in manette anche una commercialista. Sono tutti acccusati di reati tributari e autoriciclaggio con finalità di terrorismo. Sequestrati soldi e immobili per oltre 1 milione di euro. I flussi di finanziamento erano lunghi e complessi: il denato arrivava nel paese mediorientale con passaggi intermedi in Germania, Belgio e Inghilterra.