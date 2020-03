Terrorismo, 007: Radicalizzazione in carcere rappresenta realtà sensibile

di ddn/egr

Roma, 2 mar. (LaPresse) - "Come per il resto d'Europa, l'ambiente carcerario continua a rappresentare, anche in Italia, una realtà sensibile sotto il profilo della radicalizzazione islamista, che agisce, a sua volta, da moltiplicatore di tensioni e pulsioni violente, nei confronti tanto dei detenuti di fede non islamica o non aderenti alla causa jihadista, quanto degli agenti penitenziari e del sistema carcerario". È quanto si legge nella Relazione annuale dell'intelligenza, presentata questa mattina a Roma. "Aggressioni, disordini e manifestazioni di giubilo in occasione di attentati compiuti in Europa hanno fatto emergere la pericolosità di alcuni stranieri, detenuti per reati comuni e radicalizzatisi dietro le sbarre, per i quali è stato conseguentemente adottato provvedimento di espulsione" aggiunge.

