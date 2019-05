Terremoto, scossa magnitudo 3.8 in Calabria

Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella notte in provincia di Reggio Calabria, a 3 km da S. San Pietro di Caridà. Lo riferisce l'Ingv specificando che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri e gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Serrata (Reggio Calabria) e Dinami (Vibo Valentia) a 4 km.

I vigili del fuoco su Twitter, in un aggiornamento di questa mattina alle 8, segnalano che non sono giunte alle sale operative segnalazioni di danni dopo la scossa."La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Il terremoto avvertito dalla popolazione, dalle verifiche non risultano feriti né danni", scrive su Twitter il dipartimento di protezione civile.



