Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 nella zona di Barletta

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto nella zona di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Lo riporta l'Ingv segnalando che il sisma si è verificato alle 10.13 a una profondità di 34 km.

È in corso una ricognizione aerea dei vigili del fuoco in elicottero nella zona Barletta Andria e Trani. "Al momento - scrivono i vigili del fuoco su Twitter - non sono giunte richieste di soccorso o segnalazioni di danni alle sale operative".

