Terremoto, scossa di magnitudo 4.2 a Rimini: avvertita in tutta la provincia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita a Rimini e nella sua provincia alle 13.48. Lo rende noto su Twitter l'Ingv. L'epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna.

Per il momento non si registrano danni importanti agli edifici o persone in difficoltà. Molte le telefonate ai vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati dalla scossa breve ma di forte intensità. Tante anche le segnalazioni e i post sui social network, che segnalano come il sisma sia stato avvertito in tutta l'Emilia Romagna ma anche a Padova, Ancona e in altre città.

