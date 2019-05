Terremoto, presto incontro in Cei Conte con 26 vescovi luoghi colpiti

di rib/npf

Città del Vaticano, 23 mag. (LaPresse) - "In seguito al mio intervento sul terremoto c'è stato un interesse del governo e il presidente Conte si è reso disponibile ad avere un oncontro in Cei con i vescovi delle zone terremotate, che sono 26, con quattro Regioni coinvolte. Contemporaneamente è stato chiamato dal Presidente della Repubblica e questo incontro è rinviato, ma lo porteremo a esecuzione entro brevissimo". Così il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in conferenza stampa in Vaticano per presentare il comunicato finale dell'assemblea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata