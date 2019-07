Terremoto, Papa: Nel cuore Amatrice, ricostruzione tarda a decollare

di vln

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "È un segno di speranza il fatto di ritrovarsi proprio ad Amatrice, il cui ricordo è sempre presente al mio cuore, mettendo a tema gli squilibri che devastano la nostra 'casa comune'". Così Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità 'Laudato sì' "che si celebra in un territorio devastato dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale nell'agosto del 2016 e che più di altri ha pagato un prezzo altissimo in numero di vittime". "Non solo è un segno di prossimità a tanti fratelli e sorelle che ancora vivono nel guado tra il ricordo di una spaventosa tragedia e la ricostruzione che tarda a decollare - - commenta Bergoglio - ma esprime anche la volontà di far risuonare forte e chiaro che sono i poveri a pagare il prezzo più alto delle devastazioni ambientali".

