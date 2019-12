Terremoto in Toscana, gente in strada nel Mugello

Sciame sismico, nella notte, nel Mugello, in Toscana. Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, alle 4.37. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Firenze e a Pistoia. In precedenza erano state registrate altre cinque scosse nella zona: due, di magnitudo 3.2 e 3.4, a Barberino del Mugello, dove ci sarebbero alcuni edifici danneggiati, così come a Scarperia San Pietro. Molte le persone uscite di casa per la paura e la caduta di calcinacci. Oggi scuole chiuse a Borgo San Lorenzo e treni fermi per controlli sulla linea.

