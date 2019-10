Terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria: paura ma nessun danno a Scalea

La scossa nel Mar Tirreno alle 6,31 ad una profondità di 11 chilometri. Cittadini per strada a Scalea (Cosenza) ma non risultano danni

Una scossa sismica di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 6,31 nel Mar Tirreno in Calabria a circa 30 km dalla costa di Scalea (Cosenza) ad una profondità di 11 chilometri. non ci sarebbero danni. I Vigili del fuoco su Twitter fanno sapere che arrivate alle sale operative sono arrivate soltanto richieste di informazioni. La Protezione Civile rende noto che non si registrano danni a cose o persone, nonostante il sisma è stato avvertito in diverse zone del sud Italia.

