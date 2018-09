Terremoto, scossa di magnitudo 4,2 nel sud della Calabria

Il sisma avvertito in un'area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria

Paura in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata venerdì mattina nel sud della regione, in un'area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l'Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri.

