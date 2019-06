Terremoto a Roma. Scossa di magnitudo 3.7. Nesun danno a persone o cose

L'epicentro tra Colonna e Zagarolo a sud della Capitale. La scossa avvertita in molte zone della città. Si è fermata la metro C

Forte scossa di terremoto avvertita a Roma alle 22.43. Secondo la valutazione preliminare dell'Ingv la scossa è stata di magnitudo 3.7, a 3 km a nord-est di Colonna, nei pressi di Roma, non lontano da Zagarolo. La profondità è stata stimata in 9 km La scossa è stata sentita distintamente in molte zone della Capitale, soprattutto a Sud e a Est. Tranquillizzante il comunicato della Protezione Civile: "In corso le verifiche della #SalaSituazioneItalia. Al momento non risultano feriti e danni".

Qualche problema alla metro C la cui circolazione è stata interrotta ma è ripresa dopo una decina di minuti in seguito alle verifiche del caso.

