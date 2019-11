Terremoto, a Loro Piceno rivive scuola grazie a donazioni dipendenti Unipol

Un rumore sordo, la terra che trema e poi il crollo. Il 2016 sarà per l'Italia l'anno maledetto del terremoto che ha inghiottito un pezzo del suo prezioso territorio. In questi anni la ricostruzione ha stentato a decollare, eppure in un piccolo centro delle Marche, grazie alla collaborazione attiva tra privato e pubblico, è riemerso un piccolo miracolo. È il caso della scuola primaria 'Pietro Santini' di Loro Piceno, in provincia di Macerata, rimessa in piedi come un gioiellino grazie al milione di euro raccolto con le donazioni dei dipendenti e degli agenti del gruppo Unipol e realizzata con l'ordinanza commissariale 14 in tempi da record, addirittura in anticipo rispetto alle scadenze indicate dall'autorità. "Abbiamo realizzato una proficua sinergia tra pubblico e privato di cui ora possiamo apprezzare, dopo un percorso di oltre due anni, in questa scuola, il risultato concreto", ha detto il presidente di Unipol, Pierluigi Stefanini, alla cerimonia di Inaugurazione che si è svolta alla presenza delle autorità locali, del presidente della Regione, Luca Ceriscioli, e del commissario, Piero Farabollini.