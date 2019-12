Terremoti: nuova scossa nel Mugello, gente in strada

Torna la paura nel Mugello. Alle 17.55 la terra è tornata a tremare per un nuovo sisma, questa volta in magnitudo 3.0. L'epicentro a cinque chilometri da Barberino. Non risultano danni ma la gente è scesa in strada terrorizzata. Il sisma avvertito a Firenze e in diverse zone della Toscana.

