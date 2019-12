Terremoti, linea alta velocità Bologna-Firenze sospesa per verifiche

di scp/lal

Milano, 9 dic. (LaPresse) - Dalle 4.35 il traffico ferroviario sulle seguenti linee AV Bologna - Firenze, Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Porretta Terme - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza, Firenze - Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze - Roma fra Firenze e Valdarno, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito di un scossa di terremoto che ha interessato la zona dell'Appennino Tosco-Emiliano.

