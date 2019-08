Terra dei fuochi, sorvolano i terreni e scoprono incendi di rifiuti: 32 denunce

Trentadue persone sono state denunciate per l'abbandono di rifiuti nelle campagne e l'incendio di cumuli di immondizia a Giugliano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. Cruciale un sorvolo in elicottero da parte dei carabinieri della zona, che hanno così accertato gli illeciti: durante la ricognizione scoperto anche un incendio in corso.