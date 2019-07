Terni, carabiniere ferito da colpo di pistola durante un controllo

di scp

Terni, 19 lug. (LaPresse) - Un carabiniere è stato raggiunto a un polpaccio da un colpo di pistola sparato da un uomo fermato per un controllo che ha dato in escandescenze nel centro di Terni. Il militare è stato portato in ospedale e le sue condizioni, a quanto si apprende, non dovrebbero essere gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata