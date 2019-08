Teramo, bambino di 5 anni muore annegato in piscina in albergo

di mrc/ect

Milano, 29 ago. (LaPresse) - Un bambino di 5 anni è morto annegato, probabilmente a seguito di una congestione, in una piscina di un albergo di Silvi Marina (Teramo). Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, originario di Bergamo, è stato subito soccorso dal personale della struttura che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La salma è stata trasportata a Teramo a disposizione autorità giudiziaria per l'autopsia. Al momento i militari stanno ascoltando testimoni per ricostruire l'episodio.

