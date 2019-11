Tensione al congresso Cgil a Napoli: delegata Almaviva si scaglia contro il sindacato

Tensione al congresso Cgil a Napoli dove è presente Maurizio Landini. Una delegata Rsu di Almaviva si scaglia contro il palco, dove è presente anche l'ex ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti: "Ora basta, ci lasciate soli - ha dichiarato la donna - Io sto tra la gente, vi porto io, venite con me". A sostenerla anche alcune persone in sala, che hanno applaudito prima che la donna venisse portata fuori: "Basta parole, vogliamo i fatti", hanno urlato dal pubblico.