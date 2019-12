Taylor Mega, brutta sorpresa sotto l'albero: svaligiata la casa di Milano

Non un bel regalo, ma una brutta sorpresa sotto l'albero per Taylor Mega. La sera della vigilia di Natale la nota influencer friulana ha subito una rapina nella sua abitazione di Milano.

I ladri sono entrati nell'appartamento, in zona Brera, sfruttando l'assenza della 26enne, fuori città per le festività. Stando a una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rubato monili e gioielli il cui valore è ancora da quantificare. L'allarme è scattato intorno alle 20.30 la sera della vigilia. A chiamare la polizia, oltre alla ditta di sorveglianza, anche una vicina.

La star dei social è rientrata a Milano solo ieri sera. Inizialmente aveva detto che dalla sua casa non mancava nulla. Poi si è accorta che erano stati rubati alcuni gioielli, ma alla Polizia, che sta indagando sull'accaduto, non ha quantificato ancora il valore del bottino. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente i malviventi, disturbati, non sono riusciti a portare via.

"Ieri mentre ero a Udine è suonato l'allarme - ha raccontato l'influencer in un video postato su Instagram, accompagnato dalla didascalia 'Bel Natale di m.' - e ho avvertito le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa. Sono corsa da Udine a Milano e ho trovato quel macello. Sono terrorizzata. Per fortuna che c'era l'allarme".

Mega, il cui vero nome è Elisa Todesco, in passato ha partecipato all'Isola dei famosi e al Grande Fratello. Ha oltre 2 milioni e 300mila follower su Instagram.

