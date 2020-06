Tav, ultimati lavori allargamento di prima fase cantiere Val Susa

di scp

Torino, 26 giu. (LaPresse) - Si è conclusa la prima fase dell'allargamento del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa, che non vedrà ulteriori impegni nel periodo estivo. "Le attività, iniziate nella notte del 22 giugno, si sono svolte nei tempi e nei modi previsti, con il coinvolgimento di lavoratori e imprese locali, secondo gli indirizzi da tempo concordati con la Regione Piemonte a favore dell'economia del territorio", afferma Telt, Tunnel Euralpin Lyon Turin. L'area di cantiere è stata estesa di circa un ettaro, le dimensioni circa di un campo da calcio, con la posa delle recinzioni e il varo di un ponte lungo 20 metri che collega le due sponde del torrente Clarea per la movimentazione dei mezzi di lavoro. Si tratta di lavori previsti dalla Variante di cantierizzazione del 2018 che colloca a Chiomonte il principale cantiere italiano dell'opera transfrontaliera rispetto alle ipotesi iniziali a Susa. I lavori conclusi in questi giorni corrispondono alle attività concordate con le autorità europee.

